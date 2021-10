Privileg für Marbach Ampel für Schillerstadt steht auf Grün

Marbach - Die Verantwortlichen in Marbach haben sich in der Vergangenheit mit einer Menge Verve darum bemüht, offiziell den Namenszusatz Schillerstadt tragen zu dürfen. In einer augenzwinkernd gemeinten und medial viel beachteten Nacht-und-Nebel-Aktion nahm man vor mehr als zehn Jahren sogar das Gesetz in die eigene Hand und schraubte eine Tafel mit entsprechendem Titel ans Ortsschild. Doch auch derlei Aufmüpfigkeiten halfen nicht weiter. Der Wunsch wurde vom Land abgelehnt. Nun erreicht die Kommune aber doch noch ihr Ziel. Ein neuerlicher Antrag soll positiv beschieden werden, teilt das Innenministerium auf Nachfrage mit.