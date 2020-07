Privatmuseum Opale Was macht Aborigine-Kunst in den Schweizer Alpen?

"Ich war sofort beeindruckt von der Wahrnehmung der Welt und der tiefen Universalität, die aus diesen Werken hervorging", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie begann, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Dabei lernte sie den Sammler und Galeristen Arnaud Serval kennen, ihren zukünftigen Ehemann.

Zusammen lebten sie in mehreren Ureinwohner-Gemeinden, darunter Alice Springs in Zentralaustralien. "Ich habe nur sehr wenige Fotos von diesen Reisen, aber ich habe immer noch die Arbeiten, die ich von den Künstlern gekauft habe, die ich getroffen habe. Wenn ich heute durch die Gänge der Stiftung gehe, habe ich manchmal das Gefühl, die Seiten eines Souvenir-Albums umzublättern", erzählt sie.

Als sich das Paar 2012 trennte, wandte sie sich nicht von der Aborigine-Kultur ab. Im Gegenteil. Sie übernahm im Mai 2018 in Lens das in finanzielle Schwierigkeiten geratene Kunstzentrum Pierre Arnaud. Der Einrichtung gab sie den Namen Fondation Opale - in Anspielung auf den Namen eines mythologischen Steins in der Kultur der australischen Ureinwohner.

Zwischen Skipisten und Golfplätzen Kunst anzusiedeln, ist kein leichtes Unterfangen. Die Erbin ist realistisch: Sie hofft auf 30.000 Besucher jährlich und setzt auf Ausstellungen mit zugänglichen Themen.

Zum Beispiel die Mitte Juni eröffnete Ausstellung mit dem Namen "Résonances": In der bis zum 4. April 2021 dauernden Schau stellt sie den Arbeiten der australischen Ureinwohner Werke international bekannter Namen wie Anselm Kiefer, Kiki Smith und Anish Kapoor gegenüber. So sind neben dem Kiefer-Gemälde "Die Schlange" die Werke von Jean-Marie Appriou und John Mawurndjul zu sehen, die jeweils das Reptil als Aluminiumguss-Skulptur und in Form einer Papierarbeit aus unzähligen kleinen bunten Tupfen abbilden. Romuald Hazoumè präsentiert eine weibliche Holzskulptur mit einem Rock aus alten Plastiksandalen, im Hintergrund eine Baumplastik des Belgiers Kris Martin.

