Private Bilder Aufregung um Video von Finnlands feiernder Regierungschefin

Marin hat in der Vergangenheit schon mehrfach Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil sie etwa Rockfestivals besuchte und in Discos feierte. An ihrer Vorliebe für Partys scheiden sich in Finnland die Geister. Während viele gerade jüngere Finnen stolz auf ihre ausgelassene Ministerpräsidentin sind, hagelte es im Netz auch Kritik: "Das ist nicht Ministerpräsidenten-Niveau. Sie sollten wissen, wie Sie sich zu verhalten haben", kommentierte etwa eine Nutzerin auf Twitter. Ein anderer Nutzer reagierte entspannt: "Ok. Ein junger Mensch, der Spaß hat. Na und."