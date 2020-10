Privatbahnen Flixtrain-Partner meldet Insolvenz an

Verbindung Berlin-Stuttgart soll wieder angeboten werden

Flixtrain ist ein Ableger von Flix Mobility in München, das Unternehmen hat in wenigen Jahren den Fernbus-Markt in vielen Ländern Europas erobert. Wie auf der Straße operiert Flix auch auf der Schiene ausschließlich mit Subunternehmern, die das Fahrgeschäft mit ihren Busfahrern und Lokführern übernehmen. Flix nutze hier seine monopolartige Stellung rücksichtslos aus, kritisiert Leo Express.