Privataudienz im Vatikan Laschet lädt Papst Franziskus für 2021 nach NRW ein

"Unsere Gesellschaften im Norden, die auch vom Zerbrechen bedroht sind, brauchen nicht so sehr finanziell Solidarität", sagte Laschet am Donnerstag nach einer Privataudienz im Vatikan. "Aber sie brauchen den spirituellen Impuls eines Mannes, der auch Menschen zusammenführen kann." Das Zusammenführen sei in einer Welt, in der viele "Mein Land first" argumentierten, ein besonders wichtiger Impuls, den die Kirche geben könne.