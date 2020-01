Prinzessin Mononoke und Co. Anime-Klassiker der Ghibli Studios bald auf Netflix

Eine Kultserie aus Deutschland

Ebenfalls Mitgründer der Ghibli Studios ist der japanische Regisseur Isao Takahata. Er ist Regisseur von Werken wie „Die letzten Glühwürmchen“, das in Japan zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Insbesondere eine seiner Arbeiten dürfte in Deutschland auch einem älteren Publikum ein Begriff sein: Die Animeserie Heidi. Die Geschichte spielt Teilweise in der idyllischen Landschaft der Schweizer Alpen und ist erstmals im Jahr 1974 erschienen. Das „Alpenmädchen Heidi“ wurde seit der Erstveröffentlichung zum weltweiten Erfolg und verhalf der Gattung Anime damals zu einem Siegeszug. Dieser hält bis heute an und erreicht mit der Netflix-Kooperation nun wieder einen Höhepunkt.