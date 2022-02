Prinzessin Margaret Die glamouröse ewige Zweite

Die am 21. August 1930 auf dem schottischen Glamis Castle als Prinzessin von York geborene Margaret stand ein Leben lang im Schatten ihrer vier Jahre älteren Schwester. Doch die zweite Geige spielte sie so glamourös wie keine andere: Margaret wusste die Freiheiten zu nutzen, die ihr ihre Position ermöglichten. In den 50er und 60er Jahren galt sie als Stilikone. „Sie war die Diana ihrer Zeit, optimistisch und glamourös, eine Prinzessin wie sie im Buche steht“, schrieb einst die BBC. „Sie hat das Leben in vollen Zügen genossen“, resümierte Prinz Charles nach dem Tod seiner Tante.