Prinzessin Ingrid Alexandra wird 18 Norwegens erste Königin

Oslo - Wenn Prinzessin Ingrid Alexandra einst auf dem norwegischen Thron sitzt, bricht eine Zeitenwende an: Dann hat Norwegens Monarchie erstmals in ihrer Geschichte eine Königin. Doch noch genießt Ingrid Alexandra, die am Freitag 18 Jahre alt wird, ihre Jugend, surft so leidenschaftlich wie erfolgreich und wird von ihren Eltern Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit nur sehr dosiert an ihre offiziellen Aufgaben herangeführt.