Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen Wichtiger Solotermin vor ihrem 18. Geburtstag

Oslo - Die große Sause ist verschoben – coronabedingt: Eigentlich hätte der 18. Geburtstag von Norwegens Prinzessin Ingrid Alexandra am Freitag mit viel zeremoniellem Pomp gefeiert werden sollen, Ein Galadinner im Schloss war geplant und eine Feier mit Regierungsvertretern in der Osloer Deichman-Bibliothek. Doch wie bei so vielem machte auch hier die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung.