Prinzessin in Belgien Die harte Ausbildung zur Königin

Prinzessin Elisabeth im Rampenlicht

All diese unschönen Begebenheiten sind aber vergessen, wenn Prinzessin Elisabeth ins Rampenlicht rückt. Die junge, hübsche, fröhliche Tochter von König Philippe und damit zukünftige Königin des Landes feiert am Montag ihren zwanzigsten Geburtstag. Sie ist die große Hoffnung der belgischen Monarchie. Doch das Leben als Monarchin ist harte Arbeit, auf die die Prinzessin seit Kindesbeinen sehr gezielt vorbereitet wird. In Belgien ist das eine besondere Herausforderung, die schon bei der Schulwahl beginnt. So wurde die Herzogin von Brabant einst am renommierten Sint-Jan Berchmans College in Brüssel angemeldet, an dem Niederländisch unterrichtet wird. Das Problem: die königliche Familie spricht zu Hause Französisch.