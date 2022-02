Prinzessin Anne Was man von ihren frühen Looks heute noch lernen kann

Es ist auch ein Verdienst der Netflix-Serie „The Crown“, dass die „frühe Anne“ heute wieder total in ist: Erin Doherty interpretiert die „Princess Royal“ als coole Schnodderschnauze, die im Buckingham Palace ihr Ding durchzieht.

Derzeit dürften also viele Modedesigner und -designerinnen Schnappschüsse der einzigen Tochter von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip an ihren Pinnwänden hängen haben. Denn von Annes frühem Stil kann man modisch noch heute einiges lernen: Keine Angst vor kühnen Mustern! Hut ist gut! Und Kopftücher machen aus jedem Look ein glamouröses Fashion-Statement!

Was man sich von Prinzessin Annes frühen Looks heute noch abschauen kann, sehen Sie in unserer Bildergalerie.