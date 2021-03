Prinz William und Prinz Harry Wie tief geht der Bruch zwischen den Brüdern?

Dabei gab es eine Zeit, da passte zwischen William und Harry kein Blatt Papier. Beide waren durch den frühen und tragischen Tod ihrer Mutter Diana traumatisiert. Die Prinzen gaben einander Halt. Als Kate Middleton zu den beiden stieß, wurde aus dem unzertrennlichen Duo ein Trio. 2011 heirateten die Cambridges. Kate und Harry kamen bekanntermaßen gut miteinander aus. Die Öffentlichkeit liebte es, wenn die Drei gemeinsam auftraten – zum Beispiel bei den Olympischen Spielen 2012 in London, als Kate, William und Harry zu so etwas mit den royalen Maskottchen der Wettbewerbe wurden. 2016 riefen die Drei die Kampagne „Heads Together“ ins Leben, die sich die Enttabuisierung psychischer Erkrankungen zum Ziel gesetzt hat.

Die Ära der „Fab’ Four“ war von kurzer Dauer

Als Prinz Harry Ende 2016 die Beziehung zu der US-amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle öffentlich machte, schwärmte die britische Presse schon von der Ära der „Fab’ Four“ – ein royales Kleeblatt, das den Windsors ein frisches, modernes Antlitz verleihen sollte. Doch bald kühlte das Verhältnis deutlich ab: 2019 trennen die Sussexes und die Cambridges ihre Haushalte, ihre Social-Media-Auftritte und ihre karitativen Projekte. Das erste öffentliche Anzeichen, dass sich die Paare entfremdet haben. Der Rückzug der Sussexes als aktive Royals Anfang des Jahres 2020 war dann nur noch der letzte Schritt einer Spaltung, die längst unüberwindbar geworden war.

In den Medien brodelten schon vor dem „Megxit“ Gerüchte über eine „Fehde der Herzoginnen“ – nicht ganz aus der Luft gegriffen: Herzogin Meghan bestätigte in ihrem Interview mit Oprah Winfrey, dass es kurz vor der Hochzeit einen Streit mit Kate über die Kleider der Blumenmädchen gegeben habe – wer aber wen zum Weinen gebracht hat, darüber herrscht offenbar Uneinigkeit. Ein offenes Geheimnis ist allerdings, dass die beiden Herzoginnen kaum unterschiedlicher sein könnten und wenig gemein haben.

Herzogin Kate wird zur Zielscheibe

Dass Meghan gerade im Hinblick auf Kate im Oprah-Interview sehr konkret wurde, während andere Themen eher diffus blieben, dürfte William seinem Bruder und seiner Schwägerin übel nehmen. Vor allem, weil es für Kate als künftige Königin undenkbar ist, dass sie sich direkt gegen die Vorwürfe ihrer Schwägerin wehrt.

Wie es im Verhältnis der Brüder nun weitergeht, bleibt abzuwarten. Die Kommunikationskänale seien offen, zitierten britische Medien Quellen aus dem Umfeld der Brüder. Im Sommer ist ein Termin geplant, an dem die beiden Brüder spätestens aufeinander treffen dürften: Am 1. Juli wird im Garten des Kensingtonpalasts eine Statue von Prinzessin Diana enthüllt. Die Prinzen gaben das Denkmal zusammen in Auftrag. Der Termin ist gesetzt: An diesem Tag wäre Diana 60 Jahre alt geworden.