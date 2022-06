Prinz Louis bei „Trooping the Colour” Prinz William scherzt über das Verhalten seines Sohnes

Am letzten Tag der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen waren die Augen auf ihren vierjährigen Urenkel gerichtet. Denn bei der diesjährigen „Trooping the Colour“-Parade wechselte Prinz Louis immer wieder seinen Platz, gähnte laut oder schnitt lustige Grimassen. So zog er mit diesen amüsanten Momenten die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich.