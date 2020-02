Prinz Harry zurück in Großbritannien Zum letzten Mal im Namen der Krone

Im März schließt sich dann auch Herzogin Meghan der Sussex’schen Abschiedstournee an: Gemeinsam werden Harry und Meghan am 5. März eine Preisverleihung des „Endeavour Fund“ besuchen, der sich um Veteranen kümmert. Am 6. März eröffnet Harry ein Motorsportmuseum in Silverstone, am 7. März ist ein Besuch des „Mountbatten Festival of Music“ in der Londoner Royal Albert Hall vorgesehen. Der 8. März, Weltfrauentag, steht rot in Meghans Kalender.

Noch mehr Neues von den Royals

Auf ihre erweiterte Familie werden die Sussex’ am 9. März treffen – dann versammeln sich die Mitglieder des Königshauses traditionell zum Commonwealth-Gottesdienst in der Westminster Abbey.

Nachdem Meghan und Harry sich bereit erklärt haben, auf den Begriff „Royal“ in ihrem Markennamen zu verzichten, gibt es noch immer einen ungelösten Knackpunkt: Wer wird künftig für die Sicherheit des Paares aufkommen? Experten schätzen, die Kosten für die Security der Sussex’ und ihres Sohnes Archie könnten bei über 20 Millionen Pfund (rund 24 Millionen Euro) im Jahr liegen. Bis jetzt ist nicht bekannt, wer zahlen soll, wenn Harry und Meghan nicht mehr offiziell für das Königshaus tätig sind.