Prinz Harry und Prinz William Brachte Englands Achtelfinalsieg die Brüder zusammen?

Prinz Harry in Quarantäne

Prinz William hatte den 2:0-Sieg der „Three Lions“ live im Stadion von Wembley verfolgt – zusammen mit Herzogin Kate und einem (zumindest äußerlich) nicht ganz so enthusiastischen Prinz George. Prinz Harry musste die Partie am Fernseher verfolgen – er befindet sich seit seiner Einreise nach Großbritannien in Frogmore Cottage in Corona-Quarantäne.