Prinz Harry und Herzogin Meghan Sie sind jetzt Nachbarn von Oprah Winfrey und Gwyneth Paltrow

Wie das „People“-Magazin und das Promiportal Page Six berichteten, leben Harry und Meghan nun in Santa Barbara. In der wohlhabenden Küstenstadt rund 160 Kilometer nördlich von Los Angeles wohnen auch andere Prominente wie Gwyneth Paltrow, Oprah Winfrey und Ellen DeGeneres. „Hier wollen sie Archie großziehen und ein so normales Leben wie möglich führen“, sagte eine anonyme Quelle Page Six.