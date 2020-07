Prinz George wird sieben Herzogin Kate schießt neue Fotos ihres Ältesten

Einst wird er auf dem britischen Thron sitzen, doch noch ist George Alexander Louis of Cambridge ein so normaler Grundschüler wie das bei seinem royalen Satus eben geht. An seiner Privatschule, der Thomas’s Battersea School, wird viel Wert auf Höflichkeit, Toleranz, musische Fähigkeiten und Sport gelegt. Auf dem Stundenplan des Prinzen stehen auch Ballett und Schauspiel.