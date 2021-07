Prinz George wird acht Acht Fakten zum achten Geburtstag

So lautet sein voller Name

Prinz George Alexander Louis of Cambridge – so lautet Georges kompletter Name. George hieß auch sein Ururgroßvater, Queen Elizabeths geliebter Vater King George VI., der in der Familie allerdings als Bertie firmierte. Übrigens: Dass George mit drittem Namen Louis heißt und sein kleiner Bruder 2018 auf den gleichen Namen getauft wurde, sorgte damals für „raised eyebrows“, wie der Brite so schön sagt.