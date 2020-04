Prinz Charles und Herzogin Camilla 15 Jahre Ehe – Liebe ein Leben lang

London - Er galt lange Zeit als schrullig und eigenbrötlerisch, sie wurde früher als „Rottweiler“ verspottet: Vor 15 Jahren haben Prinz Charles und Camilla Parker Bowles geheiratet – geliebt haben sich die beiden, so tragisch das für Prinzessin Diana war, aber schon beinahe ein ganzes Leben lang. Just zu ihrem Hochzeitstag an diesem Donnerstag sind sie wieder vereint, denn wegen Charles’ Corona-Infektion mussten beide vorübergehend getrennt in Isolation leben.