Prince Charles und die Spenden der Kataris Eine Reisetasche voller Geldscheine

Enge Beziehungen zwischen dem Scheich und dem Prinzen

Eine dritte Million war in Einkaufstüten des Delikatessengeschäfts Fortnum & Mason gestopft worden, die das königliche Wappen tragen. Fortnum & Mason, bekannt für feine Lebensmittel und teuren Tee, ist offizieller Hoflieferant. Von Bediensteten bei Hofe erfuhr die „Sunday Times“, dass ihnen „ziemlich unwohl“ zumute gewesen sei damals. Normalerweise werden Spenden per Scheck überreicht. Sowohl die Stiftung, der das Geld zufloss, als auch die beteiligte Bank wollen zwar überprüft haben, dass alles mit rechten Dingen zuging. Im Falle der Kofferübergabe fand sich der Zeitung zufolge aber in den Abrechnungen des Wohltätigkeitsfonds kein Hinweis auf die Spenden oder auf den Spender. Auch war die Zusammenkunft des Prinzen mit dem Scheich offenbar nicht auf dem Court Circular, auf dem Terminkalender der Royals, vermerkt.