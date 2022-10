Primera Division Real siegt im Clásico und zieht an Erzrivale Barça vorbei

Lewandowski mit Pech

Barça gelang erst kurz vor Schluss der Anschlusstreffer durch Ferran Torres (83.), den Lewandowski per Hacke vorbereitete. Der frühere Bundesliga-Profi hatte in seinem ersten Clásico in einigen Szenen Pech und hätte auch einen Elfmeter bekommen können. Die Entscheidung zugunsten der Gastgeber fiel dann in der Nachspielzeit durch einen verwandelten Foulelfmeter des Brasilianers Rodrygo (90.+1).