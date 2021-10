Primera División Real verliert auch in der Liga: Niederlage beim Aufsteiger

Aufsteiger Espanyol ging beim zweiten Saisonsieg durch Raul de Tomas in der 17. Minute in Führung, Aleix Vidal baute den Vorsprung nach einer Stunde aus. Den Gästen mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Toni Kroos, der nach dem zweiten Tor ausgewechselt wurde, gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Karim Benzema (71.). Zuletzt hatte sich Real in der Champions League mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Außenseiter Sheriff Tiraspol aus Moldau blamiert.