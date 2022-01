Primera División Real kassiert zweite Saisonpleite - Getafe überrascht

Kroos in der Startelf

Der türkische Nationalspieler Enes Ünal traf für den heimstarken Madrider Vorstadtclub bereits in der 9. Minute zum Sieg. Für den Favoriten, der mit Toni Kroos in der Startelf antrat und bis zum Schluss zahlreiche Torchancen vergab, war es erst die zweite Niederlage im 20. Spiel der Saison. Seit dem 1:2 gegen Espanyol Barcelona am 3. Oktober 2021 war Real unbesiegt geblieben.