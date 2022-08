Primera División Lewandowski trifft doppelt - 4:0 gegen Real Valladolid

Barcelona - Karim Benzema hat Real Madrid vor einem unerwarteten Dämpfer in der Primera División bewahrt. Der französische Nationalspieler und Europas Fußballer des Jahres erzielte beim 3:1 (1:1) bei Espanyol Barcelona in der 88. und in der Nachspielzeit (90.+10) die entscheidenden Treffer. Damit bleibt Real Madrid nach drei Siegen in drei Spielen Tabellenführer.