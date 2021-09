Pressestimmen zum VfB Stuttgart „VfB macht Strich durch die Rechnung“

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat in Unterzahl bei Eintracht Frankfurt ein 1:1 erkämpft und einen fast nicht für möglich gehaltenen Punkt ergattert. Filip Kostic hatte für die Eintracht getroffen (79.), Omar Marmoush verhinderte mit dem Ausgleichstreffer die dritte Niederlage in Folge für den VfB (88.) – dabei war der zu diesem Zeitpunkt schon nach einer Roten Karte gegen Waldemar Anton (82.) in Unterzahl. Eine kleine Sammlung von Pressestimmen.