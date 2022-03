Pressestimmen zum VfB Stuttgart „Später Doppelpack trifft den VfB mitten ins Herz“

„Baumgartner-Doppelpack verschärft VfB-Krise“, heißt es bei „Spox.com“ – und weiter: „Trotz eines erneut engagierten Auftritts verpasste Stuttgart einmal mehr den Befreiungsschlag – die Lage wird immer brenzliger. Im Baden-Württemberg-Duell kassierte der VfB nach der Führung durch Wataru Endo (58.) den nächsten Nackenschlag.“

„Hoffenheim schießt den VfB tiefer in die Krise“, stellt schließlich „SWR.de“ mit Blick auf das Landesduell fest: „Ein Doppelschlag von Christoph Baumgartner hat Stuttgarts Hoffnung auf drei Punkte im Abstiegskampf jäh zerstört. Durch die beiden Treffer in der 85. und 90. Spielminute drehte er praktisch im Alleingang das Spiel, nachdem Wataru Endo den VfB bereits aussichtsreich in Führung gebracht hatte.“

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten.