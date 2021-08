Pressestimmen zum VfB Stuttgart „Gegen RB Leipzig in allen Belangen unterlegen“

„RB überrollt Stuttgart – inklusive Forsbergs 15-Sekunden-Tor“, titelt etwa der „kicker“ und fügt an: „RB Leipzig hat eine imponierende Reaktion auf das 0:1 in Mainz gezeigt und den VfB Stuttgart am Freitagabend mit 4:0 geschlagen. In ihrem ersten Heimspiel der neuen Saison ließen die Sachsen zu keiner Zeit Zweifel aufkommen – und wussten auch zu glänzen.“