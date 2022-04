Pressestimmen zum VfB Stuttgart “Für Stuttgart ist der Punkt zu wenig“

„Trotz Punktgewinn in Mainz: Stuttgart rutscht ab: Führich trifft das leere Tor nicht - Kohr scheitert am Pfosten“ titelt der „kicker“ und kommt zu folgendem Schluss: „Der VfB Stuttgart hat beim 0:0 in Mainz einen Punkt geholt, rutscht in der Tabelle nach Herthas Sieg in Augsburg aber ab. Nach einer chancenarmen ersten Hälfte traf der VfB in Abschnitt zwei das leere Tor nicht, hatte allerdings auch Aluminium-Glück“.