Pressestimmen zum VfB Stuttgart „Der VfB steht weiter mit dem Rücken zur Wand“

Die „Bild“ legt den Fokus auf den Bayer-Torjäger Patrick Schick, der zuvor bei den Kantersiegen gegen den FC Augsburg (5:1) und Borussia Dortmund (5:2) ohne Torerfolg blieb: „Schick schießt seine Mini-Krise weg“. Über den VfB heißt es: „Stuttgart kann mit der gezeigten Leistung zufrieden sein, aber muss im kommenden Heimspiel gegen den VfL Bochum endlich wieder einen Dreier holen.“

Mit dem Rücken zur Wand

„Leverkusen liefert erneutes Spektakel“ schreibt „Sport 1“. Beim VfB wird es derweil immer enger: „Stuttgart taumelt durch die erneute Niederlage dagegen immer tiefer in den Abstiegskampf.“

Die „Sportschau“ nimmt in ihrer Überschrift ebenfalls die Mannschaft der Stunde in den Blickpunkt: „Leverkusen nach Sieg gegen Stuttgart auf Champions-League-Kurs“. Den Gästen wird auch hier eine gute Partie attestiert, schließlich hielt Stuttgart „bis zum Schluss dagegen“. Doch unterm Strich bleibt eines festzuhalten: „Der VfB steht in der Fußball-Bundesliga weiter mit dem Rücken zur Wand.“

„Tomas-Tore reichen nicht: VfB stürzt weiter Richtung Abstieg“, titelt der SWR.

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.