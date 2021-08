Pressestimmen zum VfB Stuttgart „Der SC Freiburg wird allmählich zum Angstgegner“

Lesen Sie hier die Netzreaktionen der Fans: „Sven Mislintat ist so ein King“

„SCF rettet furiosen Start ins Ziel“, heißt es währenddessen bei „Spox.com“ – und weiter hinsichtlich der desolaten VfB-Anfangsphase: „Während die Stuttgarter mit Fehlpässen und verlorenen Zweikämpfen zu Spielbeginn überhaupt keinen Zugriff fanden, schlugen die Freiburger eiskalt zu. Erst traf Jeong mit einem platzierten Kopfball, dann erhöhte der 21-Jährige mit einem wuchtigen Dropkick unter die Latte nach einem Eckball.“

Schließlich widmet sich „SWR.de“ der Partie am Samstag und befindet: „Freiburg gewinnt furioses Spiel in Stuttgart. Alle fünf Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit. Gastgeber Stuttgart lief an, war in den entscheidenden Szenen aber zu ungenau. So blieb es beim 2:3.“

