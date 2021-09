Pressestimmen zum VfB Stuttgart Das mediale Echo auf die Hitzlsperger-Enscheidung

Stuttgart - Nicht wenige Beobachter des Vereins für Bewegungsspiele von 1893 waren an diesem Mittwochnachmittag durchaus überrascht, als die Nachricht die Runde machte, dass Thomas Hitzlsperger den Club in absehbarer Zeit verlassen werde. Der Vorstandsvorsitzende der AG, in Personalunion auch Sportvorstand, wird das Angebot zur Vertragsverlängerung nicht annehmen.