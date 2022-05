Pressestimmen zum VfB Stuttgart „Beim FC Bayern riecht es nach Sensation“

Bild: Bei Stuttgarts 2:2 im Süd-Derby beim FC Bayern riecht es immer wieder nach Sensation

Münchner Merkur: Bei der Meisterfeier des FC Bayern in der Münchner Arena war Tanguy Nianzou auf dem Platz ähnlich zurückhaltend wie zuvor im Spiel. Die Bayern patzten beim 2:2 (2:1) gegen Abstiegskandidat VfB Stuttgart, vor allem der 19-jährige Nianzou fiel durch Fehler in der Abwehr immer wieder auf. Über einen schwachen Gesamteindruck half auch eine Passquote von 98 Prozent nicht hinweg.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Die Stimmen zum Spiel

Beim 1:0 durch Tago Tomas (35.) ließ sich der Innenverteidiger von Vorlagengeber Omar Marmoush überlaufen und einfach abschütteln. „Absolute Amateuraktion. Gerade als Innenverteidiger musst du da direkt draufgehen“, meinte der Dazn-Experte und Ex-Bayer Sandro Wagner im Live-Kommentar zu der Szene.

Spox.com: Wilde erste Halbzeit, in der der VfB mit einer Führung in die Pause hätten gehen MÜSSEN. Bayern startete im innerhalb der Mannschaft so beliebten 4-2-3-1-System. Der VfB positionierte sich in einer 3-4-2-1-Formation tief in der eigenen Hälfte. Die Gäste verstecken sich allerdings nicht und schalteten nach Ballgewinn sofort über die schnellen, Marmoush, Führich und Tomas um.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Das sind die möglichen Konstellationen vor dem Saisonfinale

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. Bayern drückte, doch auch der VfB bewies Moral und konterte sich schnell zum 2:2-Ausgleich. Stuttgart ging nun mehr Risiko und schob etwas höher, während die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann versuchte, über Ballbesitz Ruhe reinzubringen. Richtig beruhigen konnte der Rekordmeister das Spiel aber nicht. Der VfB (jetzt in einem 4-4-2) blieb bei seinen Umschaltaktionen immer gefährlich, schrammte erneut mehrmals an einer Führung vorbei, ehe Lewandowski mit einem Lattenschuss auf der anderen Seite ebenfalls nur knapp scheiterte (77.). In der Schlussphase war Stuttgart dem Sieg näher als Bayern.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.