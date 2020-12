Pressestimmen zum Erfolg bei Werder Bremen „Der VfB Stuttgart kann wieder siegen“

„Der VfB Stuttgart kann wieder siegen“, attestiert demgegenüber „T-Online“ auf seiner Online-Plattform und analysiert: „Stuttgart, das sich vom 1:3 zuletzt gegen Bayern München gut erholt zeigte und erstmals seit 2006 an der Weser gewann, kletterte auf Platz acht in der Tabelle. In Bremen reichte den Schwaben ein durchschnittlicher Auftritt.“

„Wamangituka-Tor erhitzt Gemüter“ titelt schließlich „SWR.de“ und befindet: „Beim 2:1-Sieg des VfB Stuttgart in Bremen war Silas Wamangituka der Mann des Spiels. Der Angreifer schoss nicht nur beide Tore für die Schwaben, sein aufreizend lässiger zweiter Treffer ließ die Emotionen hochkochen und sorgte nach dem Spiel für Diskussionsstoff.“