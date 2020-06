Pressestimmen zum Erfolg über Sandhausen Viel Lob für den VfB Stuttgart aus ganz Deutschland

Schwaben überrollen Kurpfälzer

„kicker.de“ fasst das Geschehen kurz und knapp und korrekt zusammen: „Gonzales köpft und schießt den VfB wieder auf Rang zwei. Der VfB Stuttgart schob sich mit einem klaren 5:1-Erfolg gegen den SV Sandhausen wieder am Hamburger SV vorbei auf den direkten Aufstiegsplatz zwei. Die Schwaben überrollten die Kurpfälzer schon in der ersten guten halben Stunde und stellten die Weichen so früh auf Sieg.“