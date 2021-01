Pressestimmen zum 0:3 des VfB Stuttgart „Bielefeld stoppt Siegeszug des VfB durch fremde Stadien“

Die „Süddeutsche Zeitung“ rechnet die Jubler zusammen und erklärt die weiteren Fakten rund ums Spiel: „Bielefeld jubelt gleich drei Mal. Gegen den VfB Stuttgart schafft der Aufsteiger den höchsten Bundesliga-Sieg seit 2006 und hat das Duell der Aufsteiger deutlich für sich entschieden und die Hinrunde auf einem Nichtabstiegsplatz beendet. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus setzte sich mit 3:0 (1:0) gegen den VfB Stuttgart durch, hat nach 17 Spieltagen zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang – und liegt satte zehn Zähler vor Platz 17. Für die Stuttgarter, die sich mit 22 Zählern im Tabellenmittelfeld halten, war es erst die zweite Auswärtsniederlage.“

Der „Kicker“ kennt sich aus und weiß, dass jedes Töpchen auch sein Deckelchen hat: „Bielefeld gewinnt das Duell der Aufsteiger: Doan macht den Deckel drauf. Im Duell der Aufsteiger behielt ein zunächst unterlegenes Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart mit 3:0 die Oberhand. Was auch am Rückhalt der Ostwestfalen in Torhüter Stefan Ortega lag. Stuttgarts Anlaufen blieb brotlose Kunst.“