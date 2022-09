Premiere von „1861 – der Lauf“ 61 Minuten ums Schiller-Denkmal

Die bekanntesten Läufer waren sicher Jens Mergenthaler vom SV Winnenden, Vierter der Deutschen Meisterschaften über 3000 Meter, oder Nicola Goller von der TSG Heilbronn. Der Kenianer Isaac Kiprop Sing´Oei trainiert in seiner Heimat in einem Leistungszentrum und ist auf Einladung der International Runners Esslingen derzeit in Deutschland, um so viel Wettkampferfahrung wie möglich zu sammeln. In dem Verein trainieren viele Geflüchtete, so der stellvertretende Vorsitzende Ralph Koppenhöfer.