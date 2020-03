Premiere in Steinheim Das Naturell der Schwaben

Steinheim - Zwei rote Stühle, ein kleiner Holztisch mit gedrechselten Beinen. Das Bühnenbild, optisch geschickt in der Ecke platziert, empfängt die Besucher, die sich am Freitagabend im Museum zur Kloster- und Stadtgeschichte in Steinheim eingefunden haben. So viele sind es, dass die Plätze ausverkauft sind und die schmalen Stuhl-Reihen sich schließen. Denn der Abend mit Heimatpflegerin ­Helga Becker verspricht Humoriges. Und die Frau, die auch für das Jahresprogramm im Museum verantwortlich ist, nimmt dabei gleich selbst eine tragende Rolle ein. Doch nicht allein. Gemeinsam mit dem Autor des Buches „Gebrauchs­anweisung für Schwaben“ – Anton Hunger – hat sich die schwäbische Ulknudel ­wieder einmal jenen Zeitgenossen angenommen, „die zum Schaffa geboren sind“. Auch dieses Merkmal schreibt Hunger nämlich den Schwaben zu und er zeichnet sie in seinem vergnüglichen Handbuch weiter mit köstlichen Details und einem weitgefassten Blick, der auch die Belesenheit des Schreibers verdeutlicht.