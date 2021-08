Premiere für Jan Hofer RTL Direkt: Ein bisschen viel auf einmal

Bei der Premiere am Montag hatte Hofer die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu Gast. Mit ihr sprach er eingangs über das Thema des Tages, also die dramatischen Ereignisse in Afghanistan. Im Mittelpunkt stand danach aber ein zweites, von der Redaktion selbst gesetztes Tagesthema: Wie grün wird Deutschland und was kostet uns das? Am Beispiel einer Familie mit Kindern wurde durchgespielt, was ein Einkauf im normalen Supermarkt und was ein Einkauf im Bioladen kostet; um wie viel teurer nachhaltige Kleidung für den Nachwuchs kommt, wie schließlich ein Wechsel zum Ökostrom-Anbieter zu Buche schlagen würde.