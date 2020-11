Premiere des Luxus-Flaggschiffs von Mercedes Den neuen Mercedes-Maybach gibt es auch mit Wadenmassage

Stuttgart - Zwei Monate nach der Weltpremiere der neuen S-Klasse im Sindelfinger Werk hat Daimler in einer digitalen Premiere den neuen Mercedes-Maybach als Spitzenvariante der S-Klasse vorgestellt. Der Radstand dieser Luxuslimousine ist 18 Zentimeter größer als bei der langen S-Klasse. Der Mercedes-Maybach ist fast fünfeinhalb Meter lang. Der zusätzliche Raum kommt voll der Beinfreiheit im Fond zugute, denn die große Nobellimousine ist vor allem bei reichen Chinesen sehr beliebt, die hinten sitzen und sich chauffieren lassen. Im vorigen Jahr legte der Absatz nach Angaben des Autobauers in China zweistellig zu. Weitere wichtige Absatzregionen sind Russland, Deutschland und Südkorea. Insgesamt wurden weltweit 12 000 Wagen dieses im Werk Sindelfingen produzierten hoch profitablen Spitzenmodells verkauft – so viele wie noch nie.