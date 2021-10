Premiere bei ZDF-Nachrichten Mitri Sirin moderiert „heute“-Sendung

Mainz - „Schönen guten Abend, ich bin neu hier, komm jetzt öfter und freu mich sehr, dass Sie dabei sind“. So hat der Moderator Mitri Sirin am Montagabend die Zuschauer der „heute“-Nachrichtensendung im ZDF begrüßt. Er präsentiert die Sendung künftig im Wechsel mit Barbara Hahlweg und Jana Pareigis. In seiner Premieren-Woche ist er bis Freitag jeden Tag um 19 Uhr zu sehen. Sirin folgt auf Christian Sievers, der zum Januar 2022 zum ZDF-„heute journal“ wechselt und Claus Kleber nachfolgt, der Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird.