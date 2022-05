Premier League Vor dem Saisonfinale: Liverpool nur einen Punkt hinter City

In der zweiten Halbzeit nutzte Liverpool seine Überlegenheit zu wenig aus, um einen deutlicheren Erfolg herauszuschießen. So blieb es nur beim Siegtreffer per Kopf durch den Ex-Schalker Joel Matip (67.). Die Liverpooler haben in dieser Spielzeit bereits den League Cup und den FA Cup gewonnen. Zudem stehen sie am 28. Mai im Champions-League-Finale gegen Real Madrid.