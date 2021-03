Premier League Tuchel schlägt Klopp: "Schwerer Schlag" für Liverpool

Ein Treffer von Mason Mount in der 42. Minute entschied die Partie in Anfield. "Die individuelle Qualität von Mason Mount in diesem Moment hat den Unterschied gemacht", resümierte Klopp. "Es war ein enges, intensives Spiel. Beide Teams haben viel investiert. Das ist es im Prinzip." Im Gegensatz zu Chelsea war Liverpool vor dem Tor aber nur selten gefährlich. Die Gäste aus London hätten schon früher in Führung gehen können, aber ein Treffer von Timo Werner (24. Minute) wurde wegen einer knappen Abseitsstellung nicht gegeben.