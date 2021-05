Premier League Doppelpack: Chelseas Havertz bereit für die Champions League

Chelseas 2:0 (1:0)-Heimsieg in der Liga, mit dem die Blues Platz vier festigten, war die gelungene Vorbereitung für das Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse an der Stamford Bridge. Im Hinspiel (1:1) am Dienstag war Havertz erst spät zu einem Kurzeinsatz gekommen. Nach dem Doppelpack gegen Fulham deutete Trainer Thomas Tuchel nun gute Chancen auf einen Startelf-Einsatz gegen Madrid an. "Er hat seine Chance genutzt, er hat sich gezeigt", äußerte sich Tuchel zufrieden.