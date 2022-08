Premier League Tuchel: Gespräche mit FC Chelsea über Vertragsverlängerung

Seit 2021 steht der frühere Mainzer und Dortmunder Bundesliga-Trainer bei Chelsea an der Seitenlinie und gewann mit dem Team gleich in seinem ersten Jahr die Champions League. Nach der schwierigen Vorsaison auch aufgrund der Sanktionen gegen den damaligen russischen Clubeigentümer Roman Abramowitsch war Chelsea mit einer 0:1-Niederlage in Everton und dem 2:2 gegen Tottenham Hotspur in die neue Saison gestartet.