Premier League Remis im Spitzenspiel zwischen Liverpool und Manchester City

Mann des Spiels war Liverpools Mohamed Salah, der in Anfield erst das 1:0 von Sadio Mané (59. Minute) vorbereitete und die Reds in der 76. Minute selbst erneut in Führung schoss. Doch für einen Sieg der Klopp-Elf reichte das nicht, weil Man City in der rassigen Partie jeweils durch Phil Foden (69.) und Kevin De Bruyne (81.) zum Ausgleich kam und in den Schlussminuten ein Schuss von Liverpools Fabinho aufs leere Tor gerade noch von Rodrigo geblockt wurde.