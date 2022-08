Premier League Reds gegen City, Klopp gegen Pep - Wieder ein Zweikampf?

Auf dem Papier ist Manchester, das am Sonntag bei West Ham United startet, vor allem durch Neuzugang Erling Haaland noch stärker besetzt als in der Vorsaison. Der frühere Dortmunder, der schon als Kind im City-Trikot von Spielen mit dem Club geträumt hat, sieht sein neues Team für den den dritten Meistertitel in Folge gerüstet. "Es gibt so viele Weltklassespieler in diesem Kader und Pep ist einer der größten Trainer aller Zeiten", sagte der norwegische Starstürmer, der sich dort gut aufgehoben fühlt: "Ich möchte Tore schießen, Trophäen gewinnen und mich als Fußballer verbessern."