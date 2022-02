Premier League Problemfall Abramowitsch - FC Chelsea vor ungewisser Zukunft

Noch hat sich für Chelsea nichts geändert

Thomas Tuchel erwartet zunächst keine Auswirkungen. "Ich glaube nicht, dass sich für mich im Tagesgeschäft irgendwas verändert", sagte der Chelsea-Coach nach dem Spiel am Sonntag. Er stehe im engen Kontakt mit Sportdirektorin Marina Granowskaja und dem technischen Berater Petr Cech. "Ich kümmere mich um die erste Mannschaft, gebe meinen Input und gebe mein Bestes, um Fußballspiele zu gewinnen." Am Freitag hatte Tuchel allerdings eingeräumt, dass der russische Einmarsch in die Ukraine "viel Unsicherheit" für Chelsea bringe. "Wir sollten nicht so tun, als wäre das kein Problem", so Tuchel.