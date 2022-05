Premier League Investoren unterzeichnen Kaufvertrag für FC Chelsea

VfB Stuttgart im Abstiegskampf

Der Rückblick auf die Nervenkrimis zwischen 2011 und 2019

Vor dem Spiel beim FC Bayern befindet sich der VfB in akuter Abstiegsgefahr. Wir blicken auf die Spielzeiten zurück, in denen das Saisonfinale für die Stuttgarter ebenfalls zum Nervenkrimi in Tabellenkeller wurde.