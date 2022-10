Premier League Man City siegt - Haaland fehlt auch gegen Sevilla

Das Siegtor für die Gäste erzielte der frühere Wolfsburger Kevin de Bruyne per direktem Freistoß in der 49. Minute. City-Trainer Pep Guardiola musste erstmals in der Premier League auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Kein Wunder, dass sich Guardiola über den Auswärtserfolg freute: "Es ist ein großer Sieg für Manchester City."