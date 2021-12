Premier League Liverpool schlägt Aston Villa mit 1:0 - Chelsea jubelt spät

Chelsea - mit den DFB-Profis Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner in der Startelf - geriet an der Londoner Stamford Bridge zunächst durch einen Strafstoß von Raphinha (28.) in Rückstand. Mason Mount (42.) und Jorginho (58.) per Foulelfmeter drehten das Spiel, bevor Joe Gelhardt (83.) den Ausgleich für Leeds erzielte. Als alles nach einem Remis aussah, bekam Chelsea einen weiteren Strafstoß zugesprochen, den erneut Jorginho (90.+4) verwandelte.